Гайнулина (Вакал) Галина Рифмеровна
Место рождения
Дата рождения29.03.1968
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вокал неизв неизв
Рождение ребёнка
13.07.?
Сын: Вокал Алексей
Отец ребёнка: Вокал неизв неизв
Рождение ребёнка
21.08.1991
Дочь: Жуковская (Вокал) Руслана
Отец ребёнка: Вокал неизв неизв
Страна проживания: Украина Город: Кривой Рог Родом из города: Кривой Рог Дата рождения: 21 августа Среднее образование: Школа: Школа №1 , 2015 Кривой Рог 2011 - 2015 Художественное образование Faceboo... Показать все