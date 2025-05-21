Гайнулина (Вакал) Галина Рифмеровна 29.03.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гайнулина (Вакал) Галина Рифмеровна

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

29.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1968

Отец: Гайнулин Рифмер Нурулович

Мать: Гайнулина (Берендюкова) Галина Николаевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокал неизв неизв

Рождение ребёнка
13.07.?

Сын: Вокал Алексей

Отец ребёнка: Вокал неизв неизв

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.08.1991

Дочь: Жуковская (Вокал) Руслана

Отец ребёнка: Вокал неизв неизв

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Страна проживания: Украина Город: Кривой Рог Родом из города: Кривой Рог Дата рождения: 21 августа Среднее образование: Школа: Школа №1 , 2015 Кривой Рог 2011 - 2015 Художественное образование Faceboo... Показать все

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