Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 01.01.1903 по 02.05.1903
Дочь: Зуйкова Анна
Мать ребёнка: не указана
Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубцова Марфа
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно