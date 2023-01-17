Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 01.01.1903 по 02.05.1903

Дочь: Зуйкова Анна

Мать ребёнка: не указана

Ежевица, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубцова Марфа

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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