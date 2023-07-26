Таратин Александр Клавдиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1901
Дата смерти14.04.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1901
Отец: Таратин Клавдий Александрович
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Таратин Николай Александрович
Мать ребёнка: Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1928
Сын: Таратин Клавдий Александрович
Мать ребёнка: Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна
Смерть
14.04.1979