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Таратин Александр Клавдиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1901

Дата смерти

14.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1901

Отец: Таратин Клавдий Александрович

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Таратин Николай Александрович

Мать ребёнка: Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1928

Сын: Таратин Клавдий Александрович

Мать ребёнка: Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна

Смерть
14.04.1979

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