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Тарасов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1945

Дата смерти

11.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1945

Отец: Тарасов Степан

Мать: Тарасова Евгения

Рождение ребёнка
13.09.1970

Сын: Тарасов Олег

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.05.2005
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