Тарасов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1945
Дата смерти11.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1945
Отец: Тарасов Степан
Мать: Тарасова Евгения
Рождение ребёнка
13.09.1970
Сын: Тарасов Олег
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.05.2005