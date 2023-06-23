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Бурчевская (Баландина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Котлас, Котлас, Архангельская область

Дата рождения

05.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1949

Отец: Баландин Иван Дмитриевич

Мать: Баландина (Рудакова) Клавдия Васильевна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурчевский Иннокентий Анатольевич

Рождение ребёнка
18.12.1972

Дочь: Матрохина (Бурчевская) Ольга Иннокентьевна

Отец ребёнка: Бурчевский Иннокентий Анатольевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1978

Дочь: Бурчевская Людмила Иннокентьевна

Отец ребёнка: Бурчевский Иннокентий Анатольевич

Киров, город Киров, Кировская область

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