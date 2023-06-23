Бурчевская (Баландина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1972
Дочь: Матрохина (Бурчевская) Ольга Иннокентьевна
Отец ребёнка: Бурчевский Иннокентий Анатольевич
Рождение ребёнка
23.05.1978
Дочь: Бурчевская Людмила Иннокентьевна
Отец ребёнка: Бурчевский Иннокентий Анатольевич