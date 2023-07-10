Хабаровская Туяра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабаровская Туяра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабаровский Василий Иванович

Мать: Балаганчик Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булдукин Григорий Гаврильевич

Отец ребёнка: Булдукин Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булдукина Эльмира Гаврильевна

Отец ребёнка: Булдукин Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булдукин Иван Гаврильевич

Отец ребёнка: Булдукин Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булдукина Динара Гаврильевна

Отец ребёнка: Булдукин Гаврил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдукин Гаврил Иванович

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