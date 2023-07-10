Хабаровская Туяра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булдукин Григорий Гаврильевич
Отец ребёнка: Булдукин Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булдукина Эльмира Гаврильевна
Отец ребёнка: Булдукин Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булдукин Иван Гаврильевич
Отец ребёнка: Булдукин Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булдукина Динара Гаврильевна
Отец ребёнка: Булдукин Гаврил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно