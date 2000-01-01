Новичков Михаил
Место рожденияАшхабад
Дата рождения1908
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Новичков Терентий
Мать: не указана
Ашхабад
Военная служба
1908
Военная служба
Неизвестно
соответствует "Склады связи дивизий, учебные части связи, эксплуатационные роты связи." (1922-1924), "Поезда связи штаба РККА, полки, батальоны, роты и эскадроны связи." (1924-1936). Чисто теоретическ... Показать все
Смерть
1937