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Новичков Михаил

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Место рождения

Ашхабад

Дата рождения

1908

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Новичков Терентий

Мать: не указана

Ашхабад
Военная служба
1908
Военная служба
Неизвестно
соответствует "Склады связи дивизий, учебные части связи, эксплуатационные роты связи." (1922-1924), "Поезда связи штаба РККА, полки, батальоны, роты и эскадроны связи." (1924-1936). Чисто теоретическ... Показать все
Смерть
1937
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