Беляев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Александр Михайлович

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Место рождения

Вологда, Россия

Дата рождения

19.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1972

Отец: не указан

Мать: Беляева Татьяна Михайловна

Вологда, Россия
Рождение ребёнка
27.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, Россия
Рождение ребёнка
12.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

г. Вологда
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