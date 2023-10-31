Костиков Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1963
Дочь: Костикова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Костикова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1963
Дочь: Дубовицкая Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Костикова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1973
Дочь: Выдрицкая Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Костикова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Костикова Нина Николаевна