Разумков Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазумков Владимир Анатольевич

Разумков Владимир Анатольевич

avatar

Место рождения

Арти, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разумков Анатолий Петрович

Мать: Разумкова Муза Павловна

Арти, Артинский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close