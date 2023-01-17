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Разумков Владимир Анатольевич
Разумков Владимир Анатольевич
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Место рождения
Арти
, Артинский, Свердловская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Разумков Анатолий Петрович
Мать
Разумкова (Голованова) Муза Павловна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Разумков Анатолий Петрович
Мать:
Разумкова Муза Павловна
Арти
, Артинский, Свердловская область
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