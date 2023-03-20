Данилова Фекла Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Фекла Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гликерия Артемиевна

Отец ребёнка: Данилов Артемий Ефимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Данилов Семеон Артемиевич

Отец ребёнка: Данилов Артемий Ефимович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Данилов Панкратий Артемиевич

Отец ребёнка: Данилов Артемий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Артемий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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