Данилова Фекла Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Гликерия Артемиевна
Отец ребёнка: Данилов Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Данилов Семеон Артемиевич
Отец ребёнка: Данилов Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Данилов Панкратий Артемиевич
Отец ребёнка: Данилов Артемий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно