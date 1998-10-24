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Загревская (Сафронова) Клавдия

Место рождения

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.08.1926

Дата смерти

24.10.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Около 1950 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926

Отец: Сафронов Федор

Мать: Сафронова Полина

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Загревский Виктор

Отец ребёнка: Загревский Сергей

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загревский Сергей

Рождение ребёнка
04.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загревский Сергей

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.10.1998
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

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