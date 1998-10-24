Загревская (Сафронова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения30.08.1926
Дата смерти24.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926
Отец: Сафронов Федор
Мать: Сафронова Полина
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Загревский Виктор
Отец ребёнка: Загревский Сергей
Рождение ребёнка
27.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загревский Сергей
Рождение ребёнка
04.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загревский Сергей
Смерть
24.10.1998
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно