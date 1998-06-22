Мещеряков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1924
Дата смерти22.06.1998
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1924
Рождение ребёнка
14.03.1946
Сын: Мещеряков Серафим Алексеевич
Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна
д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1948
Дочь: Громовик Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна
д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1950
Сын: Мещеряков Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна
д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.03.1953
Сын: Мещеряков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
08.09.1955
Сын: Мещеряков Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна
Ранее — Кагановичский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно