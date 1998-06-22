Мещеряков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещеряков Алексей Иванович

Мещеряков Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1924

Дата смерти

22.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1924

Отец: Мещеряков Иван Васильевич

Мать: Мещерякова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
14.03.1946

Сын: Мещеряков Серафим Алексеевич

Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1948

Дочь: Громовик Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1950

Сын: Мещеряков Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.03.1953

Сын: Мещеряков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
08.09.1955

Сын: Мещеряков Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Мещерякова Наталья Егоровна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова Наталья Егоровна

Смерть
22.06.1998
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close