Влизко Пётр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1945
Дата смерти03.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1945
Рождение ребёнка
11.08.?
Дочь: (Влизко) Ольга
Мать ребёнка: Влизко Тамара Александровна
Рождение ребёнка
11.08.?
Дочь: (Влизко) Елена
Мать ребёнка: Влизко Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1970
Дочь: (Влизко) Наталья
Мать ребёнка: Влизко Тамара Александровна
Смерть
03.09.2013