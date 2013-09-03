Влизко Пётр Георгиевич 05.07.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Влизко Пётр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1945

Дата смерти

03.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1945

Отец: Влизко Георгий Константинович

Мать: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.?

Дочь: (Влизко) Ольга

Мать ребёнка: Влизко Тамара Александровна

Рождение ребёнка
11.08.?

Дочь: (Влизко) Елена

Мать ребёнка: Влизко Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Влизко Тамара Александровна

Рождение ребёнка
30.03.1970

Дочь: (Влизко) Наталья

Мать ребёнка: Влизко Тамара Александровна

Смерть
03.09.2013

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