Докучаев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаев Николай Иванович

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Место рождения

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Докучаев Иван Степанович

Мать: Докучаева Авдотья Михайловна

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Докучаев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докучаева Настасья Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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