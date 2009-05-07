Юдина (Дубских) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Дубских) Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1926

Дата смерти

07.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926

Отец: Дубских Фёдор Павлович

Мать: Дубских Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чащина Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.1953

Дочь: Тугаринова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Васильевич

Смерть
07.05.2009

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