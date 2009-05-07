Юдина (Дубских) Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1926
Дата смерти07.05.2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926
Отец: Дубских Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чащина Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1953
Дочь: Тугаринова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Юдин Дмитрий Васильевич
Смерть
07.05.2009