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Мозжерина -- Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1859

Дочь: Мозжерина Татьяна Афиногеновна

Отец ребёнка: Мозжерин Афиноген Андреевич

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Афиноген Андреевич

Смерть
Неизвестно
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