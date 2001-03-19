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Кулинушкин Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1964

Дата смерти

19.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1964

Отец: Кулинушкин Иван Андреевич

Мать: Максимова Ефросинья Филипповна

Рождение ребёнка
01.11.1986

Сын: Кулинушкин Виктор Валерьевич

Мать ребёнка: Кулинушкина Любовь

Рождение ребёнка
30.11.1988

Дочь: Кулинушкина Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Кулинушкина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулинушкина Любовь

Развод
Неизвестно

Жена: Кулинушкина Любовь

Смерть
19.03.2001
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