Кулинушкин Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1964
Дата смерти19.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1964
Рождение ребёнка
01.11.1986
Сын: Кулинушкин Виктор Валерьевич
Мать ребёнка: Кулинушкина Любовь
Рождение ребёнка
30.11.1988
Дочь: Кулинушкина Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Кулинушкина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулинушкина Любовь
Развод
Неизвестно
Жена: Кулинушкина Любовь
Смерть
19.03.2001