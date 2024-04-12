Тихомиров Яков Филипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп Максимов
Мать: Устинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.
Дочь: Владимирова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна
Смерть
Неизвестно