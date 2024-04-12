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Тихомиров Яков Филипович

Место рождения

Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп Максимов

Мать: Устинья Леонтьевна

Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.

Дочь: Владимирова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна

Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Тихомирова Анна Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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