Живодеров (Гуляков) Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров (Гуляков) Петр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

11.04.1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Сын: Живодеров Федот Петров

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Мария Фролова

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Дочь: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Мария Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живодерова (гулякова) Мария Фролова

Смерть
11.04.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: лихорадкою
Похороны
?.04.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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