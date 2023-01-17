Живодеров (Гуляков) Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смерти11.04.1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Мария Фролова
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Дочь: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Мария Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1816
Причина смерти: лихорадкою
Похороны
?.04.1816
на отведенном кладбище при Казанской церкви