Смирнова Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Людмила Петровна

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Место рождения

украинская ССР, Дзержинск

Дата рождения

07.02.1947

Дата смерти

09.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

украинская ССР, Дзержинск
Рождение ребёнка
23.01.1974

Дочь: Верхотурова Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Верхотуров Юрий Дмитриевич

Таджикская СССР, Сешанбинский
Смерть
09.01.2016
Поповка, город Алексин, Тульская область
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