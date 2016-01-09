Смирнова Людмила Петровна
Место рожденияукраинская ССР, Дзержинск
Дата рождения07.02.1947
Дата смерти09.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
украинская ССР, Дзержинск
Рождение ребёнка
23.01.1974
Дочь: Верхотурова Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Верхотуров Юрий Дмитриевич
Таджикская СССР, Сешанбинский
Смерть
09.01.2016
Поповка, город Алексин, Тульская область