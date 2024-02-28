Кондратьев Василий
Место рожденияд. Комягино Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Дата рождения05.08.1910
Дата смерти28.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1910
Бракосочетание
25.04.1936
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Кондратьева) Валентина
Мать ребёнка: Кондратьева (Губанова) Татьяна
Рождение ребёнка
26.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева (Губанова) Татьяна
Рождение ребёнка
30.04.1944
Дочь: Нечаева (Кондратьева) Нина
Мать ребёнка: Кондратьева (Губанова) Татьяна
Смерть
28.03.1975
Похороны
31.03.1975