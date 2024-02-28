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Кондратьев Василий

Место рождения

д. Комягино Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

05.08.1910

Дата смерти

28.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1910

Отец: Лаврентий

Мать: Пелагея

Бракосочетание
25.04.1936

Жена: Кондратьева (Губанова) Татьяна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Кондратьева) Валентина

Мать ребёнка: Кондратьева (Губанова) Татьяна

Рождение ребёнка
26.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Губанова) Татьяна

Рождение ребёнка
30.04.1944

Дочь: Нечаева (Кондратьева) Нина

Мать ребёнка: Кондратьева (Губанова) Татьяна

Смерть
28.03.1975
Похороны
31.03.1975

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