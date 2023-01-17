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Коношенков Николай Михайлович

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Место рождения

Спорница, Грылевская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Спорница, Грылевская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1929

Дочь: Цыркулёва Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Коношенкова Александра Евсеевна

выселок Красная горка Пеновский район Тверская область
Смерть
?.09.1942
Векшино, Белогуровская волость, Зубцовский уезд
Пропал без вести. 06.09.1942 г. получил ранение в составе 60 гв. СП 20 гв. СД.
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