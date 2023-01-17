Коношенков Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1929
Дочь: Цыркулёва Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Коношенкова Александра Евсеевна
выселок Красная горка Пеновский район Тверская область
Смерть
?.09.1942
Векшино, Белогуровская волость, Зубцовский уезд
Пропал без вести. 06.09.1942 г. получил ранение в составе 60 гв. СП 20 гв. СД.