Ельцова Агафья (Агапия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1795 по 1797
Отец ребёнка: Ельцов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Ельцов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ельцов Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно