Ельцова Агафья (Агапия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова Агафья (Агапия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
С 1795 по 1797

Сын: Ельцов Максим Иванович

Отец ребёнка: Ельцов Иван Гаврилович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ельцов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Ельцов Иван Гаврилович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ельцов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ельцов Иван Гаврилович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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