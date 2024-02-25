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Судаков Иван Федорович

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Место рождения

Чулково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.09.1887 ст.

Дата смерти

18.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1887 ст.

Отец: Судаков Федор Андреев

Мать: Любовь Всильева

Чулково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.12.1910

Жена: Юсина Нина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911

Сын: Судаков Константин Иванович

Мать ребёнка: Юсина Нина Александровна

Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Судакова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Юсина Нина Александровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Судаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Юсина Нина Александровна

Смерть
18.11.1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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