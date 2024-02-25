Судаков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения28.09.1887 ст.
Дата смерти18.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1887 ст.
Отец: Судаков Федор Андреев
Мать: Любовь Всильева
Бракосочетание
14.12.1910
Жена: Юсина Нина Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911
Сын: Судаков Константин Иванович
Мать ребёнка: Юсина Нина Александровна
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Судакова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Юсина Нина Александровна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Судаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Юсина Нина Александровна
Смерть
18.11.1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)