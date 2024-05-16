Демидов Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1960
Отец: не указан
Мать: Демидова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
30.12.1982
Сын: Демидов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Демидова (Четвертных) Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
08.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова (Четвертных) Наталья Борисовна
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область