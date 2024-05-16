Демидов Владимир Семенович 22.06.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидов Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1960

Отец: не указан

Мать: Демидова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
30.12.1982

Сын: Демидов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Демидова (Четвертных) Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
08.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова (Четвертных) Наталья Борисовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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