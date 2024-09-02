Семенычев Григорий Игнатьев
Место рожденияс.Кускино ,Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда
Дата рождения1774
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Семенычев Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенычева Агафья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семенычев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Семенычева Агафья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семёнычев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Семенычева Агафья