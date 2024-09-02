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Семенычев Григорий Игнатьев

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Место рождения

с.Кускино ,Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда

Дата рождения

1774

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Семенычев Игнат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенычева Агафья

Рождение ребёнка
1798

Сын: Семенычев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Семенычева Агафья

Рождение ребёнка
1804

Сын: Семёнычев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Семенычева Агафья

Смерть
1841

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