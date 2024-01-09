Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Удайцы, Чернігівська область

Дата рождения

15.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1888

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: (Тужик) Елена Федоровна

Удайцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапетченко Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапетченко Яков Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1912

Дочь: (Гапетченко) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Гапетченко Яков Иванович

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.05.1914

Сын: Гапетченко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Гапетченко Яков Иванович

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Гапетченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Гапетченко Яков Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1917

Сын: Гапетченко Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Гапетченко Яков Иванович

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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