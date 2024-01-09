Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения15.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1912
Дочь: (Гапетченко) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Гапетченко Яков Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1914
Сын: Гапетченко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Гапетченко Яков Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Гапетченко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Гапетченко Яков Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1917
Сын: Гапетченко Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Гапетченко Яков Иванович
Смерть
Неизвестно