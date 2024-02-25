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Рубцова Мария Андреевна
Рубцова Мария Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Пол
Женский
Отец
Рубцов Андрей Дементьев
1801 г.р.
Мать
Рубцова Катерина
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Рубцов Андрей Дементьев
Мать:
Рубцова Катерина
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