Рубцова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Рубцов Андрей Дементьев

Мать: Рубцова Катерина

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