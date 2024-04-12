Казначеева Наталья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева Наталья Лаврентьевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Казначеев Михей Михайлович

Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Казначеев (рекрут С 1788) Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Казначеев Захар Михайлович

Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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