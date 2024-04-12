Казначеева Наталья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1767
Сын: Казначеев Михей Михайлович
Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Казначеев (рекрут С 1788) Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Казначеев Захар Михайлович
Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Казначеев Михаил Макарович
Смерть
Неизвестно