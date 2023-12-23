Герасимович Сергей Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971
Рождение ребёнка
24.11.2000
Дочь: Герасимович Милана Сергеевна
Мать ребёнка: Герасимович Алина Феликсовна
Рождение ребёнка
17.03.2001
Сын: Герасимович Иосиф Сергеевич
Мать ребёнка: Герасимович Алина Феликсовна
Рождение ребёнка
30.08.2002
Сын: Герасимович Марк Сергеевич
Мать ребёнка: Герасимович Алина Феликсовна
Бракосочетание
Неизвестно