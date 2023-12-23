Герасимович Сергей Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимович Сергей Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971

Отец: Герасимович Олег Валентинович

Мать: Герасимович Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.2000

Дочь: Герасимович Милана Сергеевна

Мать ребёнка: Герасимович Алина Феликсовна

Рождение ребёнка
17.03.2001

Сын: Герасимович Иосиф Сергеевич

Мать ребёнка: Герасимович Алина Феликсовна

Рождение ребёнка
30.08.2002

Сын: Герасимович Марк Сергеевич

Мать ребёнка: Герасимович Алина Феликсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимович Алина Феликсовна

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