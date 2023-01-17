Шерстнев Артем Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1981
Место жительства
С 24.07.1981
Гражданство
24.07.1981
Россия
Крещение
1988
Образование
С 1988 по 1998
Гимназия № 13
Образование
С 1998 по 2001
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
Бракосочетание
01.07.2014
Рождение ребёнка
12.05.2016
Дочь: Шерстнева Ирина Артемовна
Мать ребёнка: Шерстнева Галина Николаевна