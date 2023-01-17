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Шерстнев Артем Евгеньевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

24.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1981

Отец: Шерстнев Евгений Михайлович

Мать: Шерстнева Наталья Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 24.07.1981
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Гражданство
24.07.1981
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Россия
Крещение
1988
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
С 1988 по 1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Гимназия № 13
Образование
С 1998 по 2001
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
Бракосочетание
01.07.2014

Жена: Шерстнева Галина Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.05.2016

Дочь: Шерстнева Ирина Артемовна

Мать ребёнка: Шерстнева Галина Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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