Малютина Аксинья (Ксения)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Аксинья (Ксения) Федоровна
Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Чеховская Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1862 ст.
Сын: Малютин Герасим Федорович
Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1862 ст.
Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович
Рождение ребёнка
После 1864 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно