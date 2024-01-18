Малютина Аксинья (Ксения) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Аксинья (Ксения)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Малютин Павел Федорович

Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Аксинья (Ксения) Федоровна

Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Малютин Ефрем Федорович

Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Чеховская Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Малютин Семен Федорович

Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1862 ст.

Сын: Малютин Герасим Федорович

Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Малютин Федор Федорович

Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович

Рождение ребёнка
После 1864 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Малютин Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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