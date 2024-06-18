Хокин Никита Максимович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1733
Жена: Хокина Ксения Кирилловна
Рождение
1737
Отец: Фокин Максим Фокич
Мать: Фокина Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хокин Тит Никитич
Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хокин Захар Никитич
Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хокин Фаддей (Фандей) Никитич
Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна
Смерть
1782