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Хокин Никита Максимович

Место рождения

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1733

Жена: Хокина Ксения Кирилловна

Рождение
1737

Отец: Фокин Максим Фокич

Мать: Фокина Марфа Филипповна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Хокин Тит Никитич

Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Хокин Савелий Никитич

Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Хокин Захар Никитич

Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Хокин Венедикт Никитич

Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хокин Фаддей (Фандей) Никитич

Мать ребёнка: Хокина Ксения Кирилловна

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1782

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