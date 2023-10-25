Ларина Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1963
Отец: Мудрак Григорий
Мать: Мудрак Тамара Матвеевна
Рождение ребёнка
25.09.1985
Дочь: Ларина Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Ларин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларин Александр Анатольевич