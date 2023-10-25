Ларина Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1963

Отец: Мудрак Григорий

Мать: Мудрак Тамара Матвеевна

Рождение ребёнка
25.09.1985

Дочь: Ларина Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Ларин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Александр Анатольевич

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