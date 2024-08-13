Власова (Хомутинникова) Фекла Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Власов Федор Никитич
Отец ребёнка: Власов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Власова (Власова) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Власов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Власова (Власова) Федосья Никитична
Отец ребёнка: Власов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Власов Петр Никитич
Отец ребёнка: Власов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Власова (Власова) Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Власов Никита Максимович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Власов Никита Максимович