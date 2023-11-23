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Никольский Орест Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

До 1866

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пётр Матвеев

Мать: Евдокия Данилова

Никольский Орест Петрович (1806 — ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда Петра Матвеевича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, на службе с 1819 го... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Николоухтомский Аполлос Орестов

Мать ребёнка: Ольга Николаева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова

Мать ребёнка: Ольга Николаева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Никольская) Екатерина Орестова

Мать ребёнка: Ольга Николаева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Никольский Дмитрий Орестов

Мать ребёнка: Ольга Николаева

Смерть
До 1866

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