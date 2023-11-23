Никольский Орест Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиДо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Пётр Матвеев
Мать: Евдокия Данилова
Никольский Орест Петрович (1806 — ?) Родился в семье пономаря села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда Петра Матвеевича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, на службе с 1819 го... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Николоухтомский Аполлос Орестов
Мать ребёнка: Ольга Николаева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова
Мать ребёнка: Ольга Николаева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Никольская) Екатерина Орестова
Мать ребёнка: Ольга Николаева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никольский Дмитрий Орестов
Мать ребёнка: Ольга Николаева
Смерть
До 1866