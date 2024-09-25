Волобуева Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1974
Дочь: Волобуева Валерия Алексеевна
Отец ребёнка: Волобуев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
08.03.1974
Дочь: Волобуева Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Волобуев Алексей Владимирович