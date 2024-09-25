Волобуева Виктория 1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волобуева Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.
1974 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобуев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
30.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.03.1974

Дочь: Волобуева Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Волобуев Алексей Владимирович

Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.03.1974

Дочь: Волобуева Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Волобуев Алексей Владимирович

Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край

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