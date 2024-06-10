Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бобровник Дмитрий Моисеев

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Бобровник Яков Моисеев

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Степаненко (Бобровник) Елена Моисеевна

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бобровник (Бобровник) Анна Моисеева

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бобровник (Бобровник) Иулияния Мойсеева

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
29.01.1845

Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Моисеева

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
16.04.1848

Сын: Бобровник Симеон

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.12.1851

Сын: Бобровник Авксентий Моисеев

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бобровник Назарий

Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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