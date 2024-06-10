Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бобровник Дмитрий Моисеев
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Степаненко (Бобровник) Елена Моисеевна
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бобровник (Бобровник) Анна Моисеева
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бобровник (Бобровник) Иулияния Мойсеева
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Рождение ребёнка
29.01.1845
Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Моисеева
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Рождение ребёнка
16.04.1848
Сын: Бобровник Симеон
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Рождение ребёнка
08.12.1851
Сын: Бобровник Авксентий Моисеев
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бобровник Назарий
Отец ребёнка: Бобровник Моисей Самуилов
Смерть
Неизвестно