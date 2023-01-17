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Андрианов Григорий Никитич

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Место рождения

Торлопово, Пятницкая волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

18.11.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1889 ст.

Отец: Андрианов Никита Фёдорович

Мать: Андрианова Александра Митрофановна

Торлопово, Пятницкая волость, Звенигородский уезд
Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Жена: Андрианова Мария Ивановна

Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Жена: Андрианова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1911

Сын: Андрианов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Андрианова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Андрианова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Андрианова Мария Ивановна

Торлопово, Пятницкая волость, Звенигородский уезд
Смерть
Неизвестно
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