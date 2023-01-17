Андрианов Григорий Никитич
Место рождения
Дата рождения18.11.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1889 ст.
Бракосочетание
09.11.1909 ст.
Бракосочетание
09.11.1909 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1911
Сын: Андрианов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Андрианова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Андрианова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Андрианова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно