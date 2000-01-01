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Яков Ефремов
Яков Ефремов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1712
Дата смерти
1748
Пол
Мужской
Отец
Ефрем Андреев
1645 г.р.
Мать
Наталья (Пиминова)
1645 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец:
Ефрем Андреев
Мать:
Наталья (Пиминова)
Смерть
1748
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