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Ходунов Иван Платонович

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Место рождения

Капустино, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ходунов Платон Власович

Мать: не указана

Капустино, Руднянская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходунова Алла Ивановна

Мать ребёнка: Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходунова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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