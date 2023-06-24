Ходунов Иван Платонович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Ходунов Платон Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходунова Алла Ивановна
Мать ребёнка: Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходунова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ходунова (Павловская) Анастасия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно