Батухтин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батухтин ?
Мать: Батухтина ?
Рождение ребёнка
13.10.1925
Сын: Батухтин Сергей
Мать ребёнка: Батухтина ?
Рождение ребёнка
21.09.1932
Сын: Батухтин Александр
Мать ребёнка: Батухтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батухтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батухтина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батухтина ?
Смерть
Неизвестно