Аглеева Минлебикэ Аглиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглеева Минлебикэ Аглиулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аглеев Аглиулла

Мать: Аглеева Тойбэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наиль Гаязович

Отец ребёнка: Гаяз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ризалэ Гаязовна

Отец ребёнка: Гаяз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирая Гаязовна

Отец ребёнка: Гаяз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кифая Гаязовна

Отец ребёнка: Гаяз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидаиль Гаязович

Отец ребёнка: Гаяз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рафаиль Гаязович

Отец ребёнка: Гаяз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаяз

Смерть
Неизвестно
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