Аглеева Минлебикэ Аглиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аглеев Аглиулла
Мать: Аглеева Тойбэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наиль Гаязович
Отец ребёнка: Гаяз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ризалэ Гаязовна
Отец ребёнка: Гаяз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирая Гаязовна
Отец ребёнка: Гаяз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кифая Гаязовна
Отец ребёнка: Гаяз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидаиль Гаязович
Отец ребёнка: Гаяз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рафаиль Гаязович
Отец ребёнка: Гаяз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаяз
Смерть
Неизвестно