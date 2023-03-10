Неизвестно (Неизвестно) Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Неизвестно
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Неизвестно
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Дмитриев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно