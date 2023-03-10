Неизвестно (Неизвестно) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно (Неизвестно) Зинаида Андреевна

Неизвестно (Неизвестно) Зинаида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Дмитриев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иван Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.