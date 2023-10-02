Ильин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Холькина Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Студенка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
из крестьян Пензенской губернии, Чембарского уезда, Студёнской волости, села Студёнка.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Проня Иванович

Мать ребёнка: не указана

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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