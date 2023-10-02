Ильин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Холькина Мария Ивановна
Студенка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
из крестьян Пензенской губернии, Чембарского уезда, Студёнской волости, села Студёнка.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Проня Иванович
Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно