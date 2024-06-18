(Маргания) Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Маргания) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маргания) Нуну Давидовна

Отец ребёнка: Маргания Давид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маргания Давид

Рождение ребёнка
17.07.1919

Дочь: (Маргания) Мэри Давидовна

Отец ребёнка: Маргания Давид

Абхазия, Сухум

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