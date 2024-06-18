(Маргания) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маргания) Нуну Давидовна
Отец ребёнка: Маргания Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маргания Давид
Рождение ребёнка
17.07.1919
Дочь: (Маргания) Мэри Давидовна
Отец ребёнка: Маргания Давид
Абхазия, Сухум