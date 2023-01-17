Алексеев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: Иван Степанович
Мать: Серафима Григорьевна
Бракосочетание
08.02.1837
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
17.12.1837
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
25.07.1838
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1839
Сын: Алексеев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
20.12.1844
Сын: Стефанов/алексеев Василий Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алексеев Василий Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична
Бракосочетание
18.04.1854
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно