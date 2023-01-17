Алексеев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Иван Иванович

Алексеев Иван Иванович

avatar

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Иван Степанович

Мать: Серафима Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1837

Жена: Алексеева Дарья Кузьминична

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
17.12.1837

Сын: Алексеев Степан Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1838

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1839

Сын: Алексеев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1844

Сын: Стефанов/алексеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Алексеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Кузьминична

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.04.1854

Жена: Алексеева Агафья Ивановна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close