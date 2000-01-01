Ситников Венедикт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Венедикт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Дочь: Суконщикова Парасковья Венедиктовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Павел Венедиктович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Николай Венедиктович

Мать ребёнка: не указана

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