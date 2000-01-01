Ситников Венедикт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Дочь: Суконщикова Парасковья Венедиктовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Павел Венедиктович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Николай Венедиктович
Мать ребёнка: не указана