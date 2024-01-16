Лукина Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лукин Александр Ермилович
Отец ребёнка: Лукин Ермил Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Лукин Ермил Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1919
Дочь: Мария Ермиловна
Отец ребёнка: Лукин Ермил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно