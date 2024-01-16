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Лукина Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лукин Александр Ермилович

Отец ребёнка: Лукин Ермил Михайлович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Лукин Ермил Михайлович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1919

Дочь: Мария Ермиловна

Отец ребёнка: Лукин Ермил Михайлович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Ермил Михайлович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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